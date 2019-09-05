В Ярославле 19,7 тонн свежих дынь хранили с нарушениями
Ярославский Россельхознадзор провел карантинный контроль
ФОТО: Россельхознадзор
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В августе 2019 года одна организация ввезла в регион 19,7 тонн дынь из Казахстана. К товару прилагался фитосанитарный сертификат.
Когда происходил осмотр продукции, проверка выявила, что дыни отгрузили еще два дня назад и никому не сообщили. Также предприятие не обеспечило необходимые условия хранения.
– По факту выявленного нарушения в отношении должностного лица возбуждено административное дело по статье «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции, – сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU