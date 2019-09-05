2019-09-05T10:54:15+03:00
Общество

В Ярославле 19,7 тонн свежих дынь хранили с нарушениями

Ярославский Россельхознадзор провел карантинный контроль
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: РоссельхознадзорФОТО: Россельхознадзор
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В августе 2019 года одна организация ввезла в регион 19,7 тонн дынь из Казахстана. К товару прилагался фитосанитарный сертификат.

Когда происходил осмотр продукции, проверка выявила, что дыни отгрузили еще два дня назад и никому не сообщили. Также предприятие не обеспечило необходимые условия хранения.

– По факту выявленного нарушения в отношении должностного лица возбуждено административное дело по статье «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции, – сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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