В Ярославле 19,7 тонн свежих дынь хранили с нарушениями

СЕГОДНЯ 10:54 2019-09-05T10:54:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В августе 2019 года одна организация ввезла в регион 19,7 тонн дынь из Казахстана. К товару прилагался фитосанитарный сертификат.

Когда происходил осмотр продукции, проверка выявила, что дыни отгрузили еще два дня назад и никому не сообщили. Также предприятие не обеспечило необходимые условия хранения.

– По факту выявленного нарушения в отношении должностного лица возбуждено административное дело по статье «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции, – сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU