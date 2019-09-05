Поджог? В на улице Блюхера в Ярославле ночью горела машина

СЕГОДНЯ 10:07 2019-09-05T10:07:30+03:00

Местные жители считают, что возгорание возникло не само по себе

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Поздней ночью 5 сентября на улице Блюхера в Дзержинском районе Ярославля раздались хлопки и вспышки пламени. Во дворе дома № 35 горел припаркованный автомобиль. Сигнал на пульт МЧС поступил в 3:45, хотя местные жители утверждают, что пожар начался в три, а то и в половину третьего.

В 4 утра пожарные потушили машину. По информации МЧС, никто не пострадал. Люди считают происшествие следствием войны за парковку. Машину подожгли чтобы свести личные счеты. Однако, говорить о причине возгорания пока рано Ее устанавливают специалисты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="270" height="480" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/730161" frameborder="0"></iframe> Ночной поджог на Блюхера.Артур Потапенко, Жесть Ярославль/vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU