2019-09-05T10:07:30+03:00
Происшествия

Поджог? В на улице Блюхера в Ярославле ночью горела машина

Местные жители считают, что возгорание возникло не само по себе
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Жесть Ярославль/vk.comФото: Жесть Ярославль/vk.com
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Поздней ночью 5 сентября на улице Блюхера в Дзержинском районе Ярославля раздались хлопки и вспышки пламени. Во дворе дома № 35 горел припаркованный автомобиль. Сигнал на пульт МЧС поступил в 3:45, хотя местные жители утверждают, что пожар начался в три, а то и в половину третьего.

В 4 утра пожарные потушили машину. По информации МЧС, никто не пострадал. Люди считают происшествие следствием войны за парковку. Машину подожгли чтобы свести личные счеты. Однако, говорить о причине возгорания пока рано Ее устанавливают специалисты.

Ночной поджог на Блюхера.Артур Потапенко, Жесть Ярославль/vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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