По-классике: в Ярославской области собутыльник украл у женщины деньги
В ярославскую полицию обратилась 40-летняя женщина. Она вспомнила, что выпивала вместе со своим приятелем, а потом у нее пропали деньги – 6 тысяч рублей. Хоть сумма и не велика, но ярославна потребовала справедливости.
Собутыльником оказался 54-летний нигде не работающий житель Переславля-Залесского.
Он рассказал правоохранителям, что воспользовался моментом и вытащил деньги из сумки приятельницы. Часть налички подозреваемый успел потратить.
– Подразделением дознания ОМВД России по городскому округу города Переславль-Залесский возбуждено уголовное дело, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU