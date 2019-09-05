По-классике: в Ярославской области собутыльник украл у женщины деньги

СЕГОДНЯ 09:58 2019-09-05T09:58:20+03:00

Он рассказал в полиции, что часть средств успел потратить

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В ярославскую полицию обратилась 40-летняя женщина. Она вспомнила, что выпивала вместе со своим приятелем, а потом у нее пропали деньги – 6 тысяч рублей. Хоть сумма и не велика, но ярославна потребовала справедливости.

Собутыльником оказался 54-летний нигде не работающий житель Переславля-Залесского.

Он рассказал правоохранителям, что воспользовался моментом и вытащил деньги из сумки приятельницы. Часть налички подозреваемый успел потратить.

– Подразделением дознания ОМВД России по городскому округу города Переславль-Залесский возбуждено уголовное дело, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU