2019-09-05T09:45:33+03:00
Происшествия

Телефонный мошенник из Самары обманул переславца и попался

Жулика посадили за решетку
Роман РЫЖИКОВ
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В полицию Переславля обратился 68-летний местный житель. Дедушку обманули по телефону: кто-то позвонил от имени его сына, сказал, что попал в больницу и ему срочно нужны деньги на операцию. Доверчивый пенсионер проследовал инструкциям жулика и перевел через банкомат 15 тысяч рублей на номер телефона. И только потом понял, что произошло на самом деле.

На этот раз установить телефонного мошенника удалось. Им оказался злостный рецидивист из Самарской области.35-летнего мужчину задержали и заключили под стражу, чтобы узнать, кого еще он обманул таким образом.

- В настоящее время технические средства позволяют даже подделать голос человека. – отмечают в полиции.- Скажите позвонившему, что соберете нужную сумму, свяжитесь с родственниками и сразу же обращайтесь в полицию по телефону 02 или 102 с сотового. Не будьте доверчивыми. Ни в коем случае не передавайте деньги незнакомым людям!

ИСТОЧНИК KP.RU

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