Иномарка в гармошку: в Рыбинске в лобовом ДТП пострадал молодой водитель
На перекрестке Софийской и Софьи Перовской столкнулись «Гранта» и «Ауди»
Молодой парень в госпиталеФото: УМВД по Ярославской области
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Ночью 4 сентября, около 21:40 в Рыбинске произошло крупное ДТП. На перекрестке улиц Софийской и Софьи Перовской столкнулись две легковушки. «Лада Гранта» поворачивала налево и столкнулась с встречной «Ауди».
От удара старая иномарка сложилась гармошкой. 22-летний парень, который находился за рулем, госпитализирован с травмами. 53-летний водитель отечественной легковушки нуждается в амбулаторном лечении.
На месте ДТП работали медики и сотрудники ДПС. Проводится проверка
ИСТОЧНИК KP.RU