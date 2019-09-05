Иномарка в гармошку: в Рыбинске в лобовом ДТП пострадал молодой водитель

СЕГОДНЯ 09:20 2019-09-05T09:20:17+03:00

Молодой парень в госпитале Фото: УМВД по Ярославской области

На перекрестке Софийской и Софьи Перовской столкнулись «Гранта» и «Ауди»

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Ночью 4 сентября, около 21:40 в Рыбинске произошло крупное ДТП. На перекрестке улиц Софийской и Софьи Перовской столкнулись две легковушки. «Лада Гранта» поворачивала налево и столкнулась с встречной «Ауди».

От удара старая иномарка сложилась гармошкой. 22-летний парень, который находился за рулем, госпитализирован с травмами. 53-летний водитель отечественной легковушки нуждается в амбулаторном лечении.

На месте ДТП работали медики и сотрудники ДПС. Проводится проверка

ИСТОЧНИК KP.RU