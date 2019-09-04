Провальный дебют Крейга Мактавиша: «Спартак» остановил ярославский бронепоезд

СЕГОДНЯ 22:28 2019-09-04T22:28:00+03:00

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Открытие сезона для нашего «Локомотива» прошло на домашнем льду «Арены-2000», причем, при официальном дебюте нового наставника команды и на фоне большого успеха молодежки клуба, ставшей обладателями Мирового Кубка среди клубных команд. Открывая новый сезон, президент «Локомотива» Юрий Яковлев особо отметил победу ярославской молодежи.

Но вот главная команда ярославских любителей хоккея стартовым матчем не порадовала. Правда, в первом периоде матча со «Спартаком» канадец Крейг Мактавиш чувствовал себя победителем, поскольку его подопечные прочно захватили инициативу и навязали москвичам свою игру. Довольно быстро игровой перевес удалось воплотить в гол, когда на 7-й минуте Денис Алексеев удачно выбрался с шайбой из угла площадки и выдал пас на Павла Кудрявцева, который даже паузу мог небольшую себе позволить перед тем, как открыть счет. По инерции ярославцы еще продолжали давление, но уже с какой-то слабинкой, что к концу периода уже стало выглядеть опасно. Вдобавок ко всему наш тренерский штаб умудрился внести сумятицу в игру своей команды. Перед самым перерывом тренеры нечетко провели смену и получили «нарушение численного состава». В меньшинстве ярославцы все же отбились, но что-то в игре надломилось. И на первых минутах 2-го периода вновь тренеры не углядели за сменой, вновь удаление. По счастью, и здесь удалось отбиться. Но спартаковцы уже почуяли, как говорится, запах крови. С учетом того, что во втором периоде нужно предельно внимательно играть в обороне, поскольку тут у команды дальняя скамейка, а нападающая сторона может у своей скамейки легко проводить замены, угрозы воротам Ильи Коновалова участились. Одна из затяжных атак «Спартака» как раз и привела к голу – 1:1. И тут тренерский наш штаб делает еще одну ошибку, фактически предрешившую разворот в игре. Тренеры рискованно делают запрос на видео о офсайде. Просмотр запрос не подтверждает, а «Локомотив» остается на 2 минуты в меньшинстве за задержку игры. Спартаковцы, используя ближнюю скамейку, буквально укатывают нашу оборону, которая уже не успевает за свеженькими москвичами, и делает счет в свою пользу. Этот гол в меньшинстве стал для ярославцев шоком. Игра команды просто развалилась. Через три минуты счет уже таков, что надо бы хоть вратаря сменить для встряски команды, у которой игра не ладится. Однако канадский тренер не склонен такое использовать. Там в Канаде вратарей в таких случаях менять не принято. С трудом устояв до спасительного перерыва от полного разгрома, «Локомотив» все же в третьем периоде предпринял попытку переломить ход матча. Новобранец команды Тай Рэтти мощным щелчком пробивает голкипера «Спартака», чем возрождает надежды на лучшее. И тут же получаем шанс в виде большинства. Но ничего опасного у чужих ворот создать не удается, тогда как для Коновалова работы не убывает. При равенстве ему еще раз зажигают красный свет за спиной, после чего исход провального для «Локомотива» матча уже ясен.

Целиком тренерский проигрыш, к сожалению. Посмотрим, пойдет урок впрок. «Локомотив» - «Спартак» - 2:5 (1:0;0:4;1:1)

ИСТОЧНИК KP.RU