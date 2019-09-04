2019-09-04T19:37:32+03:00
Спорт

Дмитрий Миронов: «Мы верим в «Локомотив»

Губернатор Ярославской области зарядил команду и зрителей на яркую игру
Роман РЫЖИКОВ
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Поздравляем всех с новым сезономПоздравляем всех с новым сезономФото: Правительство Ярославской области
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В эти минуты на льду ярославской «Арены-200» бронепоезд открыл новый хоккейный сезон. «Локомотив» на домашнем льду сражается с московским «Спартаком». Для железнодорожников это первый матч в регулярном чемпионате КХЛ.

4 сентября в Ярославле на льду «Арены-2000» «Локомотив» открыл новый сезон. Первым соперником железнодорожников в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги стал московский «Спартак».

Игроков и болельщиков приветствовал губернатор Дмитрий Миронов.

– Сегодня в Ярославль снова приходит большой хоккей. И мы верим в нашу команду, ждем от нее красивой игры и ярких побед, – сказал Дмитрий Миронов. - Вы не просто спортсмены – вы кумиры нашей молодежи, которая стремится заниматься спортом, как и вы, нацелена на успех и победы.

Заряжая команду на успех, губернатор вспомнил о достижениях молодежки, поздравив «Локо» с Кубком мира.

Первые четыре игры «Локомотив» проведет дома. 6 сентября предстоит встреча с нижегородским «Торпедо», 10-го ярославцы сразятся с хоккеистами ХК «Сочи». Завершающим в домашней серии будет матч с московским «Динамо» 12 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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