Ярославская область получит 25 школьных автобусов и 16 карет скорой помощи
До конца 2019 в Ярославской области появятся новые школьные автобусы и машины скорой помощи. Всего в регион поступит 25 детских автобусов и 16 карет. Закупка транспортных средств будет осуществляться за счет федеральных средств.
- За деньги региона в этом году было куплено пять школьных автобусов, для перевозки учащихся, - добавил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. - Что касается скорых - с 2016 года удалось на четверть обновить автопарк неотложек.
Закупка автомобилей стала возможна после того, как премьер-министр России подписал соответствующее распоряжение. Для нужд регионов страны было выделено 10 миллиардов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU