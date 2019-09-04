Ярославская область получит 25 школьных автобусов и 16 карет скорой помощи

СЕГОДНЯ 17:23 2019-09-04T17:23:52+03:00

Автобусы и скорые поступят в регион до конца 2019 года. Фото: Правительство Ярославской области

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До конца 2019 в Ярославской области появятся новые школьные автобусы и машины скорой помощи. Всего в регион поступит 25 детских автобусов и 16 карет. Закупка транспортных средств будет осуществляться за счет федеральных средств.

- За деньги региона в этом году было куплено пять школьных автобусов, для перевозки учащихся, - добавил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. - Что касается скорых - с 2016 года удалось на четверть обновить автопарк неотложек.

Закупка автомобилей стала возможна после того, как премьер-министр России подписал соответствующее распоряжение. Для нужд регионов страны было выделено 10 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU