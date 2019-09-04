В Рыбинске жители одного из дворов устроили несанкционированную свалку

СЕГОДНЯ 16:56 2019-09-04T16:56:44+03:00

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В Рыбинске жильцы одного из дворов устроили несанкционированную свалку у дома №27 по улице Ломоносова. Административное нарушение горожан было записано на камеру наружного видеонаблюдения.

- Камеры фиксировали ситуацию в течение двух недель, - уточнили в пресс-службе администрации Рыбинска. - Сейчас все видео и фотоматериалы переданы в правоохранительные органы, устанавливаются личности нарушителей.

Наказание за подобное поведение предполагает наложение штрафа в размере от тысячи до двух тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU