В Рыбинске жители одного из дворов устроили несанкционированную свалку
Мусорная гора образовалась у дома №27 по улице Ломоносова
Личности нарушителей устанавливаются.Фото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске жильцы одного из дворов устроили несанкционированную свалку у дома №27 по улице Ломоносова. Административное нарушение горожан было записано на камеру наружного видеонаблюдения.
- Камеры фиксировали ситуацию в течение двух недель, - уточнили в пресс-службе администрации Рыбинска. - Сейчас все видео и фотоматериалы переданы в правоохранительные органы, устанавливаются личности нарушителей.
Наказание за подобное поведение предполагает наложение штрафа в размере от тысячи до двух тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU