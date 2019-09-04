В Ярославле пропала пенсионерка в фиолетовых сапогах

СЕГОДНЯ 16:23 2019-09-04T16:23:08+03:00

Полиция ищет женщину, которая ушла из дома 3 сентября

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Полиция Заволжского района ищет Валентину Николаевну Малушкову.

3 сентября 61-летняя пенсионерка ушла из дома и не вернулась до сих пор.

Женщина выглядит на свой возраст. Она небольшого роста – 160 сантиметров, плотного телосложения, волосы средней длины. Была одета в спортивную голубую кофту, черные брюки и фиолетовые резиновые сапоги.

Если вы что-нибудь знаете о местонахождении Валентины Николаевны, звоните по телефонам: 8(4852) 24-14-63, 24-16-63, (4852) 24-02-02, 24-01-17, 02 или с сотового 102.

ИСТОЧНИК KP.RU