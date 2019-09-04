2019-09-04T15:49:48+03:00
Происшествия

В Ярославской области корейская иномарка влетела в столб и перевернулась

Это произошло ночью на федеральной трассе в сторону Москвы
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
От удара машина перевернулась/ФОТО: УМВД России по Ярославской областиОт удара машина перевернулась/ФОТО: УМВД России по Ярославской области
Изменить размер текста:

4 сентября, в ночь со вторника на среду около 4.34 утра на трассе Москва-Холмогоры «Киа Спортаж» врезался в столб. За рулем иномарки был 33-летний водитель. Он получил повреждения и нуждается в амбулаторном лечении. Машина перевернулась и сильно пострадала.

На место ДТП приезжали гаишники и скорая помощь.

– Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Еще одна авария на этой федеральной трассе случилась 3 сентября. В Ростовском районе столкнулись две иномарки. Два человека попали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле пропала пенсионерка в фиолетовых сапогах
В Ярославле у ребенка украли мобильный телефон, пока тот играл в футбол
В Ярославской области прекращены поиски 80-летнего Виктора Мохова
В Ярославской области вор вытащил из частного дома велосипед за 10 тысяч
Обокрал мать ради дозы: в Ярославле осудили преступника-рецидивиста
В Ярославле на Советской улице появился памятник потерянному айфону
В Ярославской области многодетный отец сорвал школьную линейку
В Ярославле осудят москвича, который сбывал в городе поддельные деньги
В результате аварии на трассе под Ярославлем пострадали два человека
В Ярославле из-за проведения мероприятий памяти «Локомотива» ограничат движение
В Ярославле выясняют обстоятельства ДТП с автобусом, в котором пострадали люди
В Ярославской области началась регистрация на бизнес-марафон «Взлетная полоса»
В одном из дворов Ярославля неизвестные подожгли заброшенный Мерседес
Ребенок в тяжелом состоянии: в Ленинском районе Ярославля сбили мальчика
В Ярославской области борются с незаконными рекламными билбордами
На Ярославль идут дожди, а за ними еще одно потепление
В Ярославле появится книга, посвященная истории исконных блюд региона
В Ярославской области в коттеджный поселок пришла ручная лиса-чернобурка
В Ярославле пешеходные переходы хотят оборудовать светодиодной плиткой
В ярославский «Кванториум» начали набирать детей: где записаться
Рыбинец залез в окно к пожилой женщине и украл дорогой электроинструмент
Стая бездомных собак загрызла 18 овец в Переславле-Залесском