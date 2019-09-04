В Ярославской области корейская иномарка влетела в столб и перевернулась
Это произошло ночью на федеральной трассе в сторону Москвы
От удара машина перевернулась/ФОТО: УМВД России по Ярославской области
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4 сентября, в ночь со вторника на среду около 4.34 утра на трассе Москва-Холмогоры «Киа Спортаж» врезался в столб. За рулем иномарки был 33-летний водитель. Он получил повреждения и нуждается в амбулаторном лечении. Машина перевернулась и сильно пострадала.
На место ДТП приезжали гаишники и скорая помощь.
– Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Еще одна авария на этой федеральной трассе случилась 3 сентября. В Ростовском районе столкнулись две иномарки. Два человека попали в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU