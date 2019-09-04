2019-09-04T15:17:27+03:00
Происшествия

В Ярославле у ребенка украли мобильный телефон, пока тот играл в футбол

Сумма ущерба составила более 14 тысяч рублей
Полина ЗАЙЦЕВА
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Мужчина заранее заметил телефон и ждал возможности незаметно его украсть.Мужчина заранее заметил телефон и ждал возможности незаметно его украсть.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле прокуратура поддержала обвинение по делу 25-летнего местного жителя, совершившего кражу. Установлено, что в мае 2019 во дворе дома №26 по улице Добрынина преступник увидел, что один из ребят, которые играли в футбол, обронил телефон.

- Когда игра отдалилась от ворот, к ним подошел преступник, за которым никто не наблюдал, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Он похитил ранее замеченный мобильный телефон в чехле.

Общая стоимость смартфона составила более 14 тысяч рублей. После того, как злоумышленник совершил кражу, он распорядился похищенным по своему усмотрению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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