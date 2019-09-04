2019-09-04T15:16:39+03:00
Общество

В Ярославской области прекращены поиски 80-летнего Виктора Мохова

Пенсионер поехал на «Ниве» за брусникой в болотистые места и пропал
Екатерина РЯБЦЕВА
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В лесу очень много заболоченных мест/ФОТО: Лиза АлертВ лесу очень много заболоченных мест/ФОТО: Лиза Алерт
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Заявка в поисково-спасательный отряд поступила 26 августа. Виктор Иванович Мохов уехал за брусникой за день до этого. Несмотря на свой возраст, восемьдесят лет, он передвигался за «Ниве», хорошо ориентировался в лесу и знал местность.

Поисковики тут же приступили к работе. Они привлекли добровольцев на машинах высокой проходимости и квадроциклах. К вечеру волонтеры нашли дедушкину машину. Она стояла на опушке леса.

Поисковики прочесали местность вдоль реки Каменки рядом с автомобилем Виктора Ивановича, а также осмотрели район с болотом на противоположной стороне до ЛЭП.

По словам охотников, в этом лесу ходит медведь, поэтому к поисковикам подключился охотник с ружьем. Позже опасения подтвердились, и у русла рек на деревьях волонтеры нашли следы меток дикого животного.

На следующие сутки поисковики организовали еще один выезд. К ним присоединился лесник и полицейский. Оказалось, в лесу очень много заболоченных мест. Девушка-волонтер попала в трясину и не могла выбраться без помощи. Заходить в эти места было опасно, и сотрудники штаба приняли решение осмотреть лесные массивы с воздуха. Чуть позже они обнаружили костер и обертку от конфеты, но поиски по-прежнему не давали результатов.

На четвертый день нахождения дедушки в лесу в поисках участвовало 38 человек. Они обследовали 14 квадратов леса, но снова все было напрасно.

31 августа поисковики организовали новый выезд, на который подтянулись добровольцы с квадрокоптерами и парапланеристами.

За все дни поиска в штабах работали более 100 человек, которые обследовали более 20 квадратных метров леса и почти 100 километров треков.

– К нашему глубокому сожалению, Мохов Виктор Иванович не найден, – сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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