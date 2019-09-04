В Ярославской области вор вытащил из частного дома велосипед за 10 тысяч
Мужчине может грозить до шести лет лишения свободы
Сумма причиненного ущерба составила 10 тысяч рублей.Фото: Роман РЫЖИКОВ
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Прокуратура Брейтовского района Ярославской области поддержала обвинительное обвинение по делу 36-летнего местного жителя, который совершил кражу. Установлено, что в июне 2018 года мужчина взломал замки частного дома в селе Горинское и проник внутрь.
- Преступник похитил велосипед марки «TREK 4300», стоимостью 10 тысяч рублей, после чего скрылся с места совершения преступления, - добавили в пресс-службе региональной прокуратуры.
За подобное преступление мужчине может грозить до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU