Обокрал мать ради дозы: в Ярославле осудили преступника-рецидивиста

СЕГОДНЯ 13:35 2019-09-04T13:35:25+03:00

Преступник сдал один из телевизоров в ломбард, а другой за бесценок продал на рынке. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В Ярославле осудили 37-летнего жителя Дзержинского района города, который обокрал собственную мать. Мужчина страдал полинаркоманией второй стадии, нигде не работал и жил на обеспечении матери. Кроме того, преступник был судим за преступление, связанное с оборотом наркотических веществ.

- Из-за постоянных конфликтов, вызванных, в том числе употреблением наркотиков, мать сменила место жительства, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Несмотря на это, обвиняемый в конце апреля 2019 года похитил у нее два телевизора «LG» и «SONY», чем причинил ей значительный материальный ущерб на сумму 25 тысяч рублей.

Преступник сдал один из телевизоров в ломбард, а другой за бесценок продал на рынке. Суд приговорил мужчину к году и шести месяцам условно, с испытательным сроком в два года.

ИСТОЧНИК KP.RU