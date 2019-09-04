Обокрал мать ради дозы: в Ярославле осудили преступника-рецидивиста
В Ярославле осудили 37-летнего жителя Дзержинского района города, который обокрал собственную мать. Мужчина страдал полинаркоманией второй стадии, нигде не работал и жил на обеспечении матери. Кроме того, преступник был судим за преступление, связанное с оборотом наркотических веществ.
- Из-за постоянных конфликтов, вызванных, в том числе употреблением наркотиков, мать сменила место жительства, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Несмотря на это, обвиняемый в конце апреля 2019 года похитил у нее два телевизора «LG» и «SONY», чем причинил ей значительный материальный ущерб на сумму 25 тысяч рублей.
Преступник сдал один из телевизоров в ломбард, а другой за бесценок продал на рынке. Суд приговорил мужчину к году и шести месяцам условно, с испытательным сроком в два года.
ИСТОЧНИК KP.RU