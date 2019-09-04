СЕГОДНЯ 11:42 2019-09-04T11:42:57+03:00

Мужчина не смог сдержаться и прямо на детском празднике начал упрекать руководство учебного заведения в коммунальных проблемах

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В Ярославской области многодетный отец сорвал школьную линейку

В Ярославской области многодетный отец сорвал школьную линейку в карабихской школе. В сети появилось видео, как мужчина в День знаний вышел на середину площадки и начал говорить о коммунальных проблемах школы.

- Мы неоднократно информировали различные инстанции о том, что здание школы не ремонтируется из-за многолетнего халатного отношения, - начал мужчина.

Однако, понятно, что даже при наличии проблем время и место было выбрано выступающим не совсем удачно.

- Это не место для таких выступлений. У детей праздник! Вы их пугаете! Это не та площадка! – начали кричать педагоги и родители.

Женщина-полицейский попросила мужчину уйти, однако он сопротивлялся и только, когда к нему подошли несколько отцов ребят, находящихся на линейке, ретировался.

- Дети, это был такой случай, когда не все гладко происходит в нашей жизни. Иногда вторгаются сказочные герои в нашу жизнь. И еще сейчас будет одна страшная сценка – про Бабу Ягу, – попыталась сгладить ситуацию директор школы.

Сотрудники учебного учреждения признали, что в чем-то мужчина прав – здание школы уже старое, спортивный зал не работает, а денег на капитальный ремонт нет. Однако, педагоги считают, что обсуждать такие вопросов нужно все-таки не на детском празднике.

СРЫВ 1 СЕНТЯБРЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ МНОГОДЕТНОГО ОТЦА. Видео: mike nero.

ИСТОЧНИК KP.RU