В Ярославле осудят москвича, который сбывал в городе поддельные деньги
В Ярославле осудят 20-летнего москвича, который занимался сбытом поддельных купюр на территории города. Накануне в одном из банков Ярославля были выявлены пятитысячные поддельные купюры. В ходе расследования сотрудники полиции вышли на фальшивомонетчика.
- Не работающий преступник был задержан в Москве, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Молодой человек приехал в Ярославль специально для сбыта поддельных денег.
Для размена купюр парень покупал сигареты, установлено пять фактов сбыта денег. По факту преступления заведено уголовное дело, фальшивомонетчик находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU