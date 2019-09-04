В Ярославле осудят москвича, который сбывал в городе поддельные деньги

СЕГОДНЯ 09:44 2019-09-04T09:44:28+03:00

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В Ярославле осудят 20-летнего москвича, который занимался сбытом поддельных купюр на территории города. Накануне в одном из банков Ярославля были выявлены пятитысячные поддельные купюры. В ходе расследования сотрудники полиции вышли на фальшивомонетчика.

- Не работающий преступник был задержан в Москве, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Молодой человек приехал в Ярославль специально для сбыта поддельных денег.

Для размена купюр парень покупал сигареты, установлено пять фактов сбыта денег. По факту преступления заведено уголовное дело, фальшивомонетчик находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU