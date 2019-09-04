В результате аварии на трассе под Ярославлем пострадали два человека

СЕГОДНЯ 09:18 2019-09-04T09:18:17+03:00

В результате аварии постраадли 21-летний парень и 31-летняя женщина. Фото: пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

Изменить размер текста: A A

В Ростовском районе Ярославской области 3 сентября около девяти часов вечера произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Иномарки «Хендай Акцент» и «Тойота Камри» столкнулись на 169 километре федеральной автодороги «Москва-Холмогоры».

- В результате столкновения 21-летний житель Ростовского района, который находился за рулем автомобиля «Хендай», а также 31-летняя пассажирка автомобиля «Тойота» госпитализированы, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, врачи скорой помощи и спасатели МЧС. По факту случившегося проводится проверка, выясняются все детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU