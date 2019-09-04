В Ярославле выясняют обстоятельства ДТП с автобусом, в котором пострадали люди

СЕГОДНЯ 08:37 2019-09-04T08:38:36+03:00

Инцидент произошел в Кировском районе города. Фото: "Подслушано в Ярославле"\vk.com.

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В Кировском районе Ярославля 3 сентября около 19 часов вечера на улице Советская произошла авария с участием рейсового автобуса. В столкновении приняли участие отечественный автомобиль «Лада Ларгус» и «ПАЗ» с пассажирами.

- По предварительной информации, в результате ДТП пассажиры автобуса - 31-летняя и 46-летняя женщины, а также 5-летняя девочка доставлены в медучреждение, - сообщили в пресс-службе полиции Ярославской области.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и медики скорой помощи. По факту случившегося проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU