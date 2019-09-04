В Ярославской области началась регистрация на бизнес-марафон «Взлетная полоса»

СЕГОДНЯ 07:31 2019-09-04T07:31:43+03:00

Бизнес-марафон будет проходить в три этапа. Фото: Правительство Ярославской области

Школьники могут подавать заявки на участие до 23 сентября

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В Ярославской области открылась регистрация на участие в бизнес-марафоне для школьников «Взлетная полоса». Мероприятие будет проходить в Ярославле, Данилове, Ростове, Угличе, Переславле-Залесском, Любиме, Гаврилов-Яме, Тутаеве, Рыбинске, Мышкине.

- Подать заявку можно до 23 сентября, - рассказали в пресс-службе Правительства Ярославской области. - Планируется, что в проекте примут участие более 1000 молодых людей.

Уточняется, что бизнес-марафон будет проходить в три этапа. На первом состоятся отборочные вебинары, а на втором школьники будут создавать собственные бизнес-проекты. В конце мероприятия школьников ждёт защита своих работ.

ИСТОЧНИК KP.RU