В Ярославской области началась регистрация на бизнес-марафон «Взлетная полоса»
В Ярославской области открылась регистрация на участие в бизнес-марафоне для школьников «Взлетная полоса». Мероприятие будет проходить в Ярославле, Данилове, Ростове, Угличе, Переславле-Залесском, Любиме, Гаврилов-Яме, Тутаеве, Рыбинске, Мышкине.
- Подать заявку можно до 23 сентября, - рассказали в пресс-службе Правительства Ярославской области. - Планируется, что в проекте примут участие более 1000 молодых людей.
Уточняется, что бизнес-марафон будет проходить в три этапа. На первом состоятся отборочные вебинары, а на втором школьники будут создавать собственные бизнес-проекты. В конце мероприятия школьников ждёт защита своих работ.
ИСТОЧНИК KP.RU