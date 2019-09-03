В одном из дворов Ярославля неизвестные подожгли заброшенный Мерседес
Огонь полностью уничтожил машину
В результате происшествия никто не пострадал. Фото: "Ярославль LIVE"/vk.com.
Изменить размер текста:
В Дзержинском районе Ярославля 3 сентября во дворе дома №89 по Ленинградскому проспекту около половины пятого вечера неизвестные подожгли автомобиль. Предметом поджога стал заброшенный Мерседес.
- Кто-то не мог дождаться, когда закон о брошенных машинах вступит в силу, - ехидно комментируют происшествие пользователи в социальных сетях.
В результате происшествия никто не пострадал, пожарные быстро справились с огнем. Однако спасти машину не удалось, огонь ее полностью уничтожил.
ИСТОЧНИК KP.RU