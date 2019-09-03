2019-09-03T18:24:29+03:00
Общество

В Ярославской области борются с незаконными рекламными билбордами

С начала 2019 года демонтировано более 500 конструкций
Полина ЗАЙЦЕВА
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Величина штрафа за незаконное строительство билбордов может достигать миллиона рублей.Величина штрафа за незаконное строительство билбордов может достигать миллиона рублей.Фото: Правительство Ярославской области
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В Ярославской области активно демонтируют незаконные рекламные билборды. По данным Правительства региона, с начала 2019 года было снесено более 500 подобных конструкций. По закону, рекламные баннеры могут строиться исключительно с разрешения департамента имущественных и земельных отношений.

- Только за август ликвидировано более ста – в Брейтовском, Некоузском, Мышкинском и Ярославском районах, - добавили в пресс-службе Правительства Ярославской области.

За незаконное строительство билбордов нарушителям грозит административное наказание, а величина штрафа может достигать миллиона рублей. За текущий год к ответственности были привлечены 39 предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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