2019-09-03T16:46:34+03:00
Общество

В Ярославле пешеходные переходы хотят оборудовать светодиодной плиткой

Правда, когда это произойдет, пока не известно
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Сейчас светодиодная плитка установлена на площади Волкова.Сейчас светодиодная плитка установлена на площади Волкова.Фото: Мэрия Ярославля
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На улицах Ярославля пешеходные переходы оборудуют светодиодной плиткой. Она будет дублировать сигнал светофора, чтобы люди, уткнувшиеся в гаджеты, не вступили случайно на проезжую часть на красный сигнал.

Такая плитка уже уложена на площади Волкова. Теперь ее планируют смонтировать на четырех переходах проспекта Дзержинского, восьми переходах и еще рядом с одним светофором на Республиканской улице, и рядом с четырьмя светофорами на улице Угличской. Также ее уложат рядом со светофорами, стоящими на пересечении: Суздальского шоссе, улиц Слепнева и Леваневского; улиц Урочской и Дачной; проспекта Толбухина и проспекта Ленина; улиц Городской вал и Рыбинской; проспекта Ленина и улицы Советской; проспекта Октября и улицы Республиканской; проспекта Октября и улица Победы, Ленинградского проспекта и улицы Елены Колесовой.

Правда, пока не решено, каким цветом будет гореть плитка, так как, как оказалось зеленую и красную подсветку может не одобрить ГИБДД. Согласование этого вопроса должно проходить аж на федеральном уровне. Возможно, это будет просто белый свет. Сроки установки пока тоже не названы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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