В ярославский «Кванториум» начали набирать детей: где записаться

СЕГОДНЯ 15:42 2019-09-03T15:42:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В ярославский «Кванториум» начали набирать детей. В правительстве Ярославской области сообщили, что занятия в технопарке начнутся уже в октябре. Сейчас в подготовленных помещениях ведутся отделочные работы, завершается закупка оборудования. Сформирован и прошел дополнительную подготовку педагогический коллектив.

– Работа по созданию детского технопарка ведется в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». «Кванториум» позволит усилить работу по выявлению и сопровождению одаренных в инженерных науках детей. А для предприятий региона это дополнительная возможность привлечения высокопрофессиональных кадров в сфере проектной, инженерной деятельности, а также IT, – отметил заместитель председателя правительства региона Роман Колесов.

Ярославский «Кванториум» - второй в регионе. Первый был открыт в Рыбинске. В технопарк для занятий на постоянной основе планируют набрать около 800 детей от 12 до 18 лет. Предусмотрено шесть направлений. Например, в хай-тек-цехе будут выполняться производственные работы, в том числе на фрезерных и лазерных станках, а также на 3D-принтерах. В других лабораториях дети будут обучаться промышленному дизайну и робототехнике, IT, информационной безопасности, создавать виртуальную реальность.

Информацию о записи ребенка на занятия в одном из шести квантумов можно найти на сайте градостроительного колледжа и регионального департамента образования. Прием заявлений проводится в градостроительном колледже по адресу: Ярославль, улица Чайковского, 55, аудитория Б111, телефоны: (4852) 77-20-29, 77-20-09.

ИСТОЧНИК KP.RU