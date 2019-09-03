2019-09-03T15:07:16+03:00
Происшествия

Рыбинец залез в окно к пожилой женщине и украл дорогой электроинструмент

Женщина обратилась за помощью в полицию
Екатерина РЯБЦЕВА
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В дом к 53-летней жительнице Огарковского сельского поселения проник 34-летний мужчина. Он отжал створку окна и украл электроинструмент на 18 тысяч рублей.

Полиция установила, что злоумышленник является жителем Рыбинска. Он во всем сознался и дал признательные показания.

– Следственным управлением МУ МВД России « Рыбинска» возбуждено уголовное дело, – сообщили в правоохранительных органах.

Рыбинец может отправиться за решетку на срок до пяти лет. Такое наказание предусмотрено частью 2 статьи 158 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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