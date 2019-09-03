2019-09-03T14:00:15+03:00
Общество

Приставы выдворили из дома ярославскую семью, которая не платила коммуналку

Супруги жили в частном доме по договору соцнайма
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: УФССП по Ярославской областиФОТО: УФССП по Ярославской области
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Ярославская семья жила в частном доме по договору социального найма. Собственником жилища являлась сельская администрация. Муж и жена долгое время не оплачивали коммуналку и не исполняли другие обязательства. Тогда администрация обратилась в суд.

Судья принял решение о выселении безответственных людей, но они отказались выселяться добровольно. На помощь пришли судебные приставы. Они лично в руки дали должникам документы и рассказали, что судебное решение нужно исполнять. Супруги собрали вещи и освободили помещение.

– Благодаря действиям судебных приставов собственник жилья смог попасть в собственный дом, освобожденный от незаконных жильцов, а также беспрепятственно им распоряжаться, – рассказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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