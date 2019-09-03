Приставы выдворили из дома ярославскую семью, которая не платила коммуналку
Ярославская семья жила в частном доме по договору социального найма. Собственником жилища являлась сельская администрация. Муж и жена долгое время не оплачивали коммуналку и не исполняли другие обязательства. Тогда администрация обратилась в суд.
Судья принял решение о выселении безответственных людей, но они отказались выселяться добровольно. На помощь пришли судебные приставы. Они лично в руки дали должникам документы и рассказали, что судебное решение нужно исполнять. Супруги собрали вещи и освободили помещение.
– Благодаря действиям судебных приставов собственник жилья смог попасть в собственный дом, освобожденный от незаконных жильцов, а также беспрепятственно им распоряжаться, – рассказали в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU