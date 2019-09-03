Ярославцы, добро пожаловать в ад: на Полушкиной роще открылось сразу два портала

СЕГОДНЯ 13:16 2019-09-03T13:29:45+03:00

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Пока на Республиканской без устали перекладывают плитку, на ее продолжении, Полушкиной роще, зияют дыры, предлагающие пешеходам незабываемые приключения: в открытые люки и провалы в асфальте может поместиться взрослый человек, а по очереди – даже несколько.

- Ехали с семьей на велосипедах, оказалось опасно для жизни. – поделилась впечатлениями от адского аттракциона ярославна в группе «Жесть Ярославль» Вконтакте. - Ржавая крышка валяется внутри люка, в асфальте дыра-обвал прямо на остановке.

Остается надеяться, что пока уляжется пыль в глаза с Республиканской, в эти порталы никто не угодит. Хоть бы прикрыли свои дыры чем-нибудь...

ИСТОЧНИК KP.RU