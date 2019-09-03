СЕГОДНЯ 12:41 2019-09-03T12:41:14+03:00

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В Ярославле появится министерство молодежных дел и молодежный мэр. О новом проекте, позволяющем привлечь молодежь к управлению городом, на общегородском совещании в мэрии Ярославля 3 сентября рассказал начальник управления по молодежной политике мэрии Захар Кармалита.

- Мы хотим создать при мэрии Ярославля институт молодежных дублеров. Такая практика уже существует в разных городах, - сообщил он.

Принять участие в проекте смогут молодые люди от 16 до 30 лет с активной гражданской позицией, обучающиеся в средних профессиональных и высших учебных заведениях. Регистрировать членов молодежного министерства планируют через платформу «АИС Молодежь России».

Захар Кармалина рассказал, что в основу организации работы министерства хотят положить структуру самой мэрии. По профилям, которыми занимаются заместители главы города, в молодежном министерстве создадут свои комитеты. В каждом из них будет по 5-6 человек. Предполагается, что комитеты будут взаимодействовать с заместителями мэра, молодежь хотят включить в общественные советы, предоставить им право принимать участие в экспертизе готовящихся документов, в реализации крупных городских проектов. Изберут в Ярославле и молодежного мэра.

- Он может стать общественным советником, консультантом по работе с молодежью, - добавил Кармалита.

Начальник управления по молодежной политике подчеркнул, что этот проект – большая, важная, но все же игра. Однако в последующем активистов молодежного министерства могут включить в кадровый резерв мэрии и после окончания учебы ребята получат реальный шанс устроиться на работу в городские органы исполнительной власти.

ИСТОЧНИК KP.RU