Снова банковские мошенники: ярославна лишилась 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:56 2019-09-03T11:56:21+03:00

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В полицию Красноперекопского района обратилась 36-летняя женщина. Она рассказала правоохранителям, что ей позвонили неизвестные люди, которые представились сотрудниками банка.

Далее схема была обычная: мошенники сообщили о несанкционированном списании денег со счета, и попросили ярославну немедленно перевести сбережения на другой счет.

Доверчивая женщина не перепроверила информацию в отделении банка и послушно выполнила все указания злоумышленником.

Со карты пропало почти 300 тысяч рублей.

– Полиция призывает граждан быть осторожными, – обратились к ярославцам в пресс-службе УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU