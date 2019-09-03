Снова банковские мошенники: ярославна лишилась 300 тысяч рублей
Женщина послушно выполнила все указания лжесотрудников
Ярославна послушно выполнила все указания телефонных мошенниковФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В полицию Красноперекопского района обратилась 36-летняя женщина. Она рассказала правоохранителям, что ей позвонили неизвестные люди, которые представились сотрудниками банка.
Далее схема была обычная: мошенники сообщили о несанкционированном списании денег со счета, и попросили ярославну немедленно перевести сбережения на другой счет.
Доверчивая женщина не перепроверила информацию в отделении банка и послушно выполнила все указания злоумышленником.
Со карты пропало почти 300 тысяч рублей.
– Полиция призывает граждан быть осторожными, – обратились к ярославцам в пресс-службе УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU