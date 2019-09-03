Семилетний гонщик «Русской механики» обошел всех на 50-кубовом кроссовом мотоцикле

СЕГОДНЯ 11:28 2019-09-03T11:28:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В последний день лета на рыбинском аэродроме «Южны» рев моторов заглушал овации тысячной толпы. Третий этап Кубка ДОСААФ России по мотокроссу собрал спортсменов из Москвы, Питера, Тверской, Самарской, Архангельской и, конечно, Ярославской областей. Любители и профессионалы, ветераны спорта и совсем юные спортсмены сражались за звание лучшего.

Ярче всех оказалось выступление семилетнего рыбинца Гриши Корюкова, гонщика детской спортивной команды «Русской механики». На своем 50-кубовом мотоцикле он обошел всех и занял первое место в своем классе. Еще один представитель Рыбинска – Ваня Макаров. Ребята успешно выступают на российских соревнованиях на снегоходах и квадроциклах. А теперь им покорился и мотокросс.

Фото: администрация Рыбинска

ИСТОЧНИК KP.RU