Ярославец два раза сел пьяным за руль, отказался от освидетельствования и отправился на обязательные работы

СЕГОДНЯ 09:53 2019-09-03T09:53:40+03:00

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29-летний житель Ярославля в мае 2019 года был арестован на 10 суток за то, что не прошел медицинское освидетельствование. В июне этого же года он снова сел пьяным за руль, был остановлен гаишниками и опять отказался пройти ту же процедуру.

Прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу.

– Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде 150 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на срок 1 год 6 месяцев, – сообщили в ведомстве.

Ярославец признал свою вину и раскаялся в том, что сделал.

ИСТОЧНИК KP.RU