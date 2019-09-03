Ярославец два раза сел пьяным за руль, отказался от освидетельствования и отправился на обязательные работы
Также у мужчины забрали права
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29-летний житель Ярославля в мае 2019 года был арестован на 10 суток за то, что не прошел медицинское освидетельствование. В июне этого же года он снова сел пьяным за руль, был остановлен гаишниками и опять отказался пройти ту же процедуру.
Прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу.
– Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде 150 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на срок 1 год 6 месяцев, – сообщили в ведомстве.
Ярославец признал свою вину и раскаялся в том, что сделал.
ИСТОЧНИК KP.RU