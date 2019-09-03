2019-09-03T09:48:45+03:00
Общество

В Ярославле начался капитальный ремонт Добрынинского путепровода

В ближайшее время появится схема организации дорожного движения на время проведения работ
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: facebook.com/vmvolkovyaroslavlФото: facebook.com/vmvolkovyaroslavl
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В Ярославле начался капитальный ремонт Добрынинского путепровода.

- Подрядчик приступил к фрезеровке асфальта на участке провала деформационного шва. После этих работ начнется демонтаж несущих балок, - сообщил в соцсетях мэр Ярославля Владимир Волков.

Как добавили на общегородском совещании в мэрии 3 сентября, сейчас подрядчик готовит план организации дорожного движения на время проведения работ.

Ремонт проводится за счет федеральных, областных и городских средств. Ввод путепровода в эксплуатацию планируется в октябре 2020 года.

Напомним, Добрынинский мост уже давно нуждается в ремонте. 3 июля на нем произошла чрезвычайная ситуация - разрушение деформационных пластин. После этого путепровод закрыли для сквозного проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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