В Ярославле начался капитальный ремонт Добрынинского путепровода
В Ярославле начался капитальный ремонт Добрынинского путепровода.
- Подрядчик приступил к фрезеровке асфальта на участке провала деформационного шва. После этих работ начнется демонтаж несущих балок, - сообщил в соцсетях мэр Ярославля Владимир Волков.
Как добавили на общегородском совещании в мэрии 3 сентября, сейчас подрядчик готовит план организации дорожного движения на время проведения работ.
Ремонт проводится за счет федеральных, областных и городских средств. Ввод путепровода в эксплуатацию планируется в октябре 2020 года.
Напомним, Добрынинский мост уже давно нуждается в ремонте. 3 июля на нем произошла чрезвычайная ситуация - разрушение деформационных пластин. После этого путепровод закрыли для сквозного проезда.
ИСТОЧНИК KP.RU