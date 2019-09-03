2019-09-03T08:45:35+03:00
Общество

В Ярославле объявили об окончании купального сезона

Спасатели рассказали, почему сейчас заходить в воду уже опасно
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле закончился купальный сезон.В Ярославле закончился купальный сезон.Фото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле объявили об окончании купального сезона. Завершился он 31 августа.

В течение этой недели на трех официальных пляжах города будут демонтировать все оборудование. На Центральном и Дзержинском пляжах уже убрали буйки, демонтировали информационные щиты На Тверицком пляже спасатели продолжают нести дежурство на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

- За период купального сезона спасателями на городских пляжах оказана первая помощь 10 человекам, удален с пляжа 31 ребенок, находящийся без сопровождения взрослых, 104 человека удалено с судового хода. За летний период зафиксировано 2 чрезвычайных случая на воде, было спасено 2 пострадавших, - подвели итоги сезона в Центре гражданской защиты Ярославля. Несмотря на то, что сейчас в Ярославле днем достаточно тепло, водоемы уже остыли. В связи с этим сотрудники государственной инспекции по маломерным судам просят граждан отказаться от купания. Переохлаждение организма может спровоцировать судороги или потерю сознания. На надувных лодках и гидроциклах советуют передвигаться при температуре воды не ниже +12 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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