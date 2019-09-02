Директор департамента госжилнадзора Ярославской области покидает свой пост
Елена Скоробогатова написала заявление об уходе
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Директор департамента государственного жилищного надзора Ярославской области Елена Скоробогатова покидает свой пост. Эту информацию «КП-Ярославль» подтвердил источник. По имеющимся у нас данным, чиновница написала заявление. Причины ухода Скоробогатовой не сообщаются. Однако многие связывают отставку с тем, что двое сотрудников ведомства стали фигурантами уголовного дела. Заместитель директора департамента госжилнадзора Анна Апольская и бывший сотрудник подразделения Олег Бойченко подозреваются в получении взятки. Сейчас они заключены под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU