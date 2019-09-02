На строительной площадке корпуса онкобольницы в Ярославле обрушилась опалубка

СЕГОДНЯ 19:07 2019-09-02T19:14:17+03:00

Специалисты утверждают, что происшествие не повлияет на сроки выполнения работ

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Днем 2 сентября на строительной площадке нового корпуса онкологической больницы в Ярославле произошло ЧП. Здесь частично обрушилась опалубка одной из стоек, деформировалось строительное перекрытие. К счастью, никто не пострадал, но работы пришлось остановить. Подрядчик и представители властей провели экстренное совещание на объекте.

По предварительным данным, причиной обрушения стал скрытый заводской дефект.

- Было решено полностью остановить работы по заливке бетона и провести демонтаж перекрытия, - сообщил заместитель генерального директора Группы компаний «ЕКС» Леонид Суханов.

По мнению специалистов, случившееся не повлияет на качество новостройки и сроки строительства. Ситуацию взял на контроль департамент строительства и областная служба заказчика. Демонтаж поврежденных элементов займет пару-тройку дней. После этого работы возобновятся.

Напомним, церемония закладки капсулы на месте строительства нового хирургического корпуса областной онкологической больницы прошла 15 июля. Участие в ней приняли министр здравоохранения России Вероника Скворцова, губернатор Дмитрий Миронов и депутат Государственной Думы РФ Валентина Терешкова. Корпус рассчитан на 266 мест, в нем предусмотрено несколько отделений, 12 операционных.

ИСТОЧНИК KP.RU