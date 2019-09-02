Вот тебе и 1 сентября: в Ярославской школе с потолка валится штукатурка и плесень
Ужасные условия сняли на видео
Прямо с потолка на школьные парты крошится штукатурка
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Накануне дня знаний в социальных сетях появилось видео из ярославской школы №40. В одном из кабинетов с пола на парты валится штукатурка, повсюду плесень.
- Я там учусь, в кабинете информатики еще хуже. – написал в комментариях под видео Иван Осипов.
Видео с ужасным кабинетом выложили в группе Ярославль Live Вконтакте. Под записью оставила комментарий и директор школы:
- Ремонта крыши в 2019 году не было, а кабинет закрыт для эксплуатации. Занятия в нем проводиться будут только после ремонта.
Ярославская школа перед 1 сентября больше похожа на заброшенное здание .Видео: Антон Смирнов/vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU