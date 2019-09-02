2019-09-02T17:55:57+03:00
Общество

Вот тебе и 1 сентября: в Ярославской школе с потолка валится штукатурка и плесень

Ужасные условия сняли на видео
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Прямо с потолка на школьные парты крошится штукатуркаПрямо с потолка на школьные парты крошится штукатурка
Изменить размер текста:

Накануне дня знаний в социальных сетях появилось видео из ярославской школы №40. В одном из кабинетов с пола на парты валится штукатурка, повсюду плесень.

- Я там учусь, в кабинете информатики еще хуже. – написал в комментариях под видео Иван Осипов.

Видео с ужасным кабинетом выложили в группе Ярославль Live Вконтакте. Под записью оставила комментарий и директор школы:

- Ремонта крыши в 2019 году не было, а кабинет закрыт для эксплуатации. Занятия в нем проводиться будут только после ремонта.

Ярославская школа перед 1 сентября больше похожа на заброшенное здание .Видео: Антон Смирнов/vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Семь человек пострадали при столкновении трех автобусов в Ярославле
На строительной площадке корпуса онкобольницы в Ярославле обрушилась опалубка
В выходные в Ярославской области сгорели квартира, дом, баня и беседка
В Тутаеве построили скейт-парк, о котором просили местные райдеры
В Рыбинске на первый звонок пришли больше двух тысяч первоклассников
В Рыбинске появится голливудская гостиница
Лисы вышли на забастовку: рыжие перекрыли дорогу под Ярославлем
Появилось видео лежащего на пешеходном переходе в Ярославле человека
Рыбинцы будут слушать джаз под открытым небом
В Ярославской области осужденный отправился в оплачиваемый отпуск
Ярославль тонет: Московский проспект и Гагарина ушли под воду
Схватил за лицо: ярославца осудили за насилие над участковым
В Ярославле пропал пожилой мужчина в синей толстовке
Ярославец угнал велосипед от продуктового магазина
В Ярославской области охранник магазина нашел банковскую карту и расплатился ей в интернет-магазине
В Ярославской области вор залез на стройку и украл металлические ворота
В аварии под Ярославлем пострадал пешеход, водитель скутера и два водителя легковушек
В Ярославле курсанты ПВО приняли присягу
«Шинник» сыграл с «Краснодаром-2» вничью
В Ярославской области введен режим повышенной готовности к ЧС
В Ярославле сел на мель туристический теплоход «Иван Михайлов»
ДТП с перевертышем в Ярославле: спасибо за безопасную развязку
Ярославский «Локо» - трехкратный обладатель кубка мира «Сириус»
В Ярославской области в пожаре погиб полуторогодовалый ребенок
В Ярославской области 1 сентября будет туманным, но теплым