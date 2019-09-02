В выходные в Ярославской области сгорели квартира, дом, баня и беседка

СЕГОДНЯ 16:39 2019-09-02T16:39:36+03:00

Изменить размер текста: A A

1 сентября в 10.32 утра в Рыбинске на улице Верной, 8 загорелась квартира в жилом доме. Тушить пожар приехали 5 машин и 18 пожарных. Огонь удалось ликвидировать только в 11.49. Он уничтожил жилище, площадью 40 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.

Еще один пожар случился в этот же день в Некоузском районе. В 14.39 в селе Некоуз на улице Колхозной, 10 загорелся жилой дом. На место происшествия быстро приехали 12 человек и 4 пожарных машины, но справлялись с языками пламени они долго. Полностью потушили пожар только в 20.19. Также обошлось без жертв.

В ночь на 2 сентября, в 4.33 в Ярославле в СНТ «Товарищ» загорелась баня и беседка. Почти в 6 часов утра сотрудники МЧС залили огонь, который уничтожил 24 квадратных метров. И в этом случае в пожаре никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU