В Тутаеве построили скейт-парк, о котором просили местные райдеры
Рампы и рейлы тут же обкатали
Местные скейтбордисты просили о площадке полтора года назадФото: Правительство Ярославской области
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В последний день лета в Тутаеве открыли первый скейт-парк. О нем местные любители экстремального спорта просили еще в феврале 2018 года, обратившись к руководству района. Просьбы были услышаны. Как говорится, терпении и труд…
Площадкой, на которую власти потратили 3 миллиона рублей, могут пользоваться все желающие.
– Новый скейт-парк – пример того, что, объединив усилия на всех уровнях, можно реализовать самые смелые мечты и планы, – сказал заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – За время тестовой работы площадка была максимально востребована детьми и молодежью.
ИСТОЧНИК KP.RU