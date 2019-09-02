В Тутаеве построили скейт-парк, о котором просили местные райдеры

СЕГОДНЯ 16:36 2019-09-02T16:36:00+03:00

Местные скейтбордисты просили о площадке полтора года назад Фото: Правительство Ярославской области

Рампы и рейлы тут же обкатали

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В последний день лета в Тутаеве открыли первый скейт-парк. О нем местные любители экстремального спорта просили еще в феврале 2018 года, обратившись к руководству района. Просьбы были услышаны. Как говорится, терпении и труд…

Площадкой, на которую власти потратили 3 миллиона рублей, могут пользоваться все желающие.

– Новый скейт-парк – пример того, что, объединив усилия на всех уровнях, можно реализовать самые смелые мечты и планы, – сказал заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – За время тестовой работы площадка была максимально востребована детьми и молодежью.

ИСТОЧНИК KP.RU