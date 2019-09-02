В Рыбинске на первый звонок пришли больше двух тысяч первоклассников
В этом году урок России посвятили 75-летию Победы
Самое больше количество учеников пришли в первые классы в школе №30 и №32Фото: Администрация Рыбинска
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2 сентября в рыбинских школах прошли торжественные линейки, на которые вышли около 20 тысяч школьников, а для двух тысяч первоклашек прозвенел первый звонок.
– В этом году общеобразовательные учреждения Рыбинска открыли 80 первых классов, – рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска.
Самое больше количество учеников пришли в первые классы в школе №30 и №32: там набралось целых пять классов.
Всего за парты сели 2153 рыбинских первоклашки. Каждый ребенок получил «Дневник рыбинского школьника», который разработали к 75-летию Победы.
Урок России в этом году тоже посвятили этой дате.
ИСТОЧНИК KP.RU