2019-09-02T16:00:24+03:00
Общество

В Рыбинске на первый звонок пришли больше двух тысяч первоклассников

В этом году урок России посвятили 75-летию Победы
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Самое больше количество учеников пришли в первые классы в школе №30 и №32Самое больше количество учеников пришли в первые классы в школе №30 и №32Фото: Администрация Рыбинска
Изменить размер текста:

2 сентября в рыбинских школах прошли торжественные линейки, на которые вышли около 20 тысяч школьников, а для двух тысяч первоклашек прозвенел первый звонок.

– В этом году общеобразовательные учреждения Рыбинска открыли 80 первых классов, – рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска.

Самое больше количество учеников пришли в первые классы в школе №30 и №32: там набралось целых пять классов.

Всего за парты сели 2153 рыбинских первоклашки. Каждый ребенок получил «Дневник рыбинского школьника», который разработали к 75-летию Победы.

Урок России в этом году тоже посвятили этой дате.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Семь человек пострадали при столкновении трех автобусов в Ярославле
На строительной площадке корпуса онкобольницы в Ярославле обрушилась опалубка
Вот тебе и 1 сентября: в Ярославской школе с потолка валится штукатурка и плесень
В выходные в Ярославской области сгорели квартира, дом, баня и беседка
В Тутаеве построили скейт-парк, о котором просили местные райдеры
В Рыбинске появится голливудская гостиница
Лисы вышли на забастовку: рыжие перекрыли дорогу под Ярославлем
Появилось видео лежащего на пешеходном переходе в Ярославле человека
Рыбинцы будут слушать джаз под открытым небом
В Ярославской области осужденный отправился в оплачиваемый отпуск
Ярославль тонет: Московский проспект и Гагарина ушли под воду
Схватил за лицо: ярославца осудили за насилие над участковым
В Ярославле пропал пожилой мужчина в синей толстовке
Ярославец угнал велосипед от продуктового магазина
В Ярославской области охранник магазина нашел банковскую карту и расплатился ей в интернет-магазине
В Ярославской области вор залез на стройку и украл металлические ворота
В аварии под Ярославлем пострадал пешеход, водитель скутера и два водителя легковушек
В Ярославле курсанты ПВО приняли присягу
«Шинник» сыграл с «Краснодаром-2» вничью
В Ярославской области введен режим повышенной готовности к ЧС
В Ярославле сел на мель туристический теплоход «Иван Михайлов»
ДТП с перевертышем в Ярославле: спасибо за безопасную развязку
Ярославский «Локо» - трехкратный обладатель кубка мира «Сириус»
В Ярославской области в пожаре погиб полуторогодовалый ребенок
В Ярославской области 1 сентября будет туманным, но теплым