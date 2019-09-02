2019-09-02T15:21:35+03:00
Общество

В Рыбинске появится голливудская гостиница

Новые владельцы хотят напомнить горожанам, что их земляки основали две крупные американские кинокомпании
Екатерина РЯБЦЕВА
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Братья Шенки родились и выросли в Рыбинске/ФОТО: пресс-служба MaxroomsБратья Шенки родились и выросли в Рыбинске/ФОТО: пресс-служба Maxrooms
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Рыбинская гостиница «Волга» войдет в федеральную сеть отелей и поменяет свой внешний облик. Новые владельцы хотят сделать отель в голливудском стиле в честь одних из основателей американской киностудии братьев Шенков, которые родились и выросли в Рыбинске.

Инвесторы надеются, что их проект станет классным брендом Рыбинска. Они намеренно подчеркнули отношение города в Ярославской области к Голливуду, ведь Николас и Джозер Шенк основали две крупнейшие кинокомпании Америки – «Метро Голдвин Майер» и «Двадцатый век Фокс».

Гостиница будет иметь 50 номеров, доступные цены и все, что необходимо для отдыха и рабочих поездок.

Перед входом бизнесмены установят символ Голливуда – белую надпись HOLLYWOOD.

ИСТОЧНИК KP.RU

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