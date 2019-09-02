Лисы вышли на забастовку: рыжие перекрыли дорогу под Ярославлем
Одну из дорог в Ярославской области оккупировали лисы. Водители, чей путь лежит через поселок Чебаково, вынуждены останавливаться, чтобы не сбить рыжих плутовок. Стая зверей поселилась вдоль дороги, став не только местной достопримечательностью, но и головной болью для автомобилистов.
-Ликвидировать бы их. – написала жительница Тутаева Светлана Новикова.
По словам девушки, это не жестокость, а холодный расчет – рядом деревня, а у многих жителей домашние животные. Светлана считает, что с приходом холодов лисы придут в поисках еды.
Другие опасаются, что звери заражены бешенством. Они совершенно не боятся ни людей, ни машин, что является тревожным звоночком.
- Не бешенные они! – считает Анна Мягкая. – С весны там тусуются. Родились, выросли, вот и не боятся ничего.Ещё совсем крошечными лисятами из кустов выглядывали.
Дорогу под Тутаевом оккупировали лисы .Видео: Подслушано в Тутаеве/vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU