2019-09-02T14:56:22+03:00
Общество

Лисы вышли на забастовку: рыжие перекрыли дорогу под Ярославлем

Люди опасаются, что они бешенные
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Игорь Фёдоров/vk.comФото: Игорь Фёдоров/vk.com
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Одну из дорог в Ярославской области оккупировали лисы. Водители, чей путь лежит через поселок Чебаково, вынуждены останавливаться, чтобы не сбить рыжих плутовок. Стая зверей поселилась вдоль дороги, став не только местной достопримечательностью, но и головной болью для автомобилистов.

-Ликвидировать бы их. – написала жительница Тутаева Светлана Новикова.

По словам девушки, это не жестокость, а холодный расчет – рядом деревня, а у многих жителей домашние животные. Светлана считает, что с приходом холодов лисы придут в поисках еды.

Другие опасаются, что звери заражены бешенством. Они совершенно не боятся ни людей, ни машин, что является тревожным звоночком.

- Не бешенные они! – считает Анна Мягкая. – С весны там тусуются. Родились, выросли, вот и не боятся ничего.Ещё совсем крошечными лисятами из кустов выглядывали.

Дорогу под Тутаевом оккупировали лисы .Видео: Подслушано в Тутаеве/vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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