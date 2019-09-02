2019-09-02T14:45:38+03:00
Происшествия

Появилось видео лежащего на пешеходном переходе в Ярославле человека

Вероятнее всего, причиной было не ДТП
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Фото: скриншот с видео Юрия Ширкина.Фото: скриншот с видео Юрия Ширкина.
Изменить размер текста:

Появилось видео лежащего на пешеходном переходе в Ярославле человека

Водители, проезжавшие мимо онкологической больницы в Ярославле около 11.30 стали свидетелями происшествия. На пешеходном переходе как раз напротив остановки на проспекте Октября лежал человек. Над ним склонились люди, рядом стояли машины. Многие подумали, что пешехода сбили. Однако в полиции нам сообщили, что данных о ДТП в это время не поступало.

- Возможно, человеку просто стало плохо. Мне показалось, что у него были судороги, - рассказал очевидец происшествия.

Так или иначе, мы желаем пострадавшему здоровья.

Если с вами случилась беда, вызвать помощь можно по телефону 112.

Лежащий человек на пешеходном переходе. Видео: Юрий Ширкин..

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рыбинске появится голливудская гостиница
Лисы вышли на забастовку: рыжие перекрыли дорогу под Ярославлем
Рыбинцы будут слушать джаз под открытым небом
В Ярославской области осужденный отправился в оплачиваемый отпуск
Ярославль тонет: Московский проспект и Гагарина ушли под воду
Схватил за лицо: ярославца осудили за насилие над участковым
В Ярославле пропал пожилой мужчина в синей толстовке
Ярославец угнал велосипед от продуктового магазина
В Ярославской области охранник магазина нашел банковскую карту и расплатился ей в интернет-магазине
В Ярославской области вор залез на стройку и украл металлические ворота
В аварии под Ярославлем пострадал пешеход, водитель скутера и два водителя легковушек
В Ярославле курсанты ПВО приняли присягу
«Шинник» сыграл с «Краснодаром-2» вничью
В Ярославской области введен режим повышенной готовности к ЧС
В Ярославле сел на мель туристический теплоход «Иван Михайлов»
ДТП с перевертышем в Ярославле: спасибо за безопасную развязку
Ярославский «Локо» - трехкратный обладатель кубка мира «Сириус»
В Ярославской области в пожаре погиб полуторогодовалый ребенок
В Ярославской области 1 сентября будет туманным, но теплым