СЕГОДНЯ 14:45 2019-09-02T14:45:38+03:00

Вероятнее всего, причиной было не ДТП

Изменить размер текста: A A

Появилось видео лежащего на пешеходном переходе в Ярославле человека

Водители, проезжавшие мимо онкологической больницы в Ярославле около 11.30 стали свидетелями происшествия. На пешеходном переходе как раз напротив остановки на проспекте Октября лежал человек. Над ним склонились люди, рядом стояли машины. Многие подумали, что пешехода сбили. Однако в полиции нам сообщили, что данных о ДТП в это время не поступало.

- Возможно, человеку просто стало плохо. Мне показалось, что у него были судороги, - рассказал очевидец происшествия.

Так или иначе, мы желаем пострадавшему здоровья.

Если с вами случилась беда, вызвать помощь можно по телефону 112.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/729555" frameborder="0"></iframe> Лежащий человек на пешеходном переходе. Видео: Юрий Ширкин..

ИСТОЧНИК KP.RU