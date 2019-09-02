2019-09-02T14:22:44+03:00
Общество

Рыбинцы будут слушать джаз под открытым небом

Это совместный проект управления культуры и музыкального агентства Стаса Майнугина
Екатерина РЯБЦЕВА
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Джазовые вечера будут начинаться в 18 часовДжазовые вечера будут начинаться в 18 часовФото: Администрация Рыбинска
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В сентябре рыбинцы смогут побывать на музыкальных вечерах в Карякинском парке.

Каждый четверг музыканты агентства Стаса Майнугина будут исполнять джазовые произведения.

Первый концерт прошел в День города. У фонтана выступила скрипичная группа муниципального оркестра имени Аркадия Щацкого. После этого инициативу поддержало музыкальное агентство.

Мероприятия запланированы на 18 часов.

– Карякинский парк помимо нового облика приобретает свою жизнь, свою душу. Это особое место, не все мероприятия здесь можно проводить. Тихая и размеренная атмосфера уголков парка располагает к особой музыке, – поделились в управлении культуры администрации города Рыбинска.

5 сентября в Карякинский парк приедет Ярославский джазовый оркестр Алексея.

12 сентября организуют выступление « Майнугин-бэнд» (Вадим Майнугин – рояль, Стас Майнугин - вокал, саксофон, Ксения Селезнева – вокал, Владимир Переверзев – бас).

19 сентября выступит группа « Диметрик-бэнд» (Дмитрий Денисов – гитара, Алексей Бояринцев – клавишные, Геннадий Рябчиков – ударные).

26 сентября пройдет концерт группы « Incepcion band» (Юрий Парменов – саксофон, Алексей Бояринцев – клавишные, Кирилл Колосков – бас, Геннадий Рябчиков – ударные).

ИСТОЧНИК KP.RU

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