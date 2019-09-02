2019-09-02T13:34:26+03:00
Общество

В Ярославской области осужденный отправился в оплачиваемый отпуск

Мужчина сам написал заявление, а положительное решение принял начальник учреждения
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: УФСИН России по Ярославской областиФОТО: УФСИН России по Ярославской области
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Осужденный лечебно-исправительного учреждения №9 в Ярославской области ушел домой на 12 дней оплачиваемого отпуска.

Мужчина работает в отряде хозяйственного обеспечения. Он сам написал письменное заявление на отпуск, а начальник учреждения принял решение, учитывая характер и тяжесть преступления, какой срок наказания человек уже отбыл, его личность и поведение.

Также этот вопрос согласовывается с полицией и уголовно-исполнительной инспекцией по месту жительства мужчины.

Участковый должен предоставить УФСИН характеристику семьи, в которой будет проводить свой отпуск осужденный, а также рассказать о бытовых условиях и готовности родственников принять человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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