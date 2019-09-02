В Ярославской области осужденный отправился в оплачиваемый отпуск
Осужденный лечебно-исправительного учреждения №9 в Ярославской области ушел домой на 12 дней оплачиваемого отпуска.
Мужчина работает в отряде хозяйственного обеспечения. Он сам написал письменное заявление на отпуск, а начальник учреждения принял решение, учитывая характер и тяжесть преступления, какой срок наказания человек уже отбыл, его личность и поведение.
Также этот вопрос согласовывается с полицией и уголовно-исполнительной инспекцией по месту жительства мужчины.
Участковый должен предоставить УФСИН характеристику семьи, в которой будет проводить свой отпуск осужденный, а также рассказать о бытовых условиях и готовности родственников принять человека.
ИСТОЧНИК KP.RU