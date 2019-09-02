Ярославль тонет: Московский проспект и Гагарина ушли под воду

СЕГОДНЯ 12:38 2019-09-02T12:38:54+03:00

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В воскресенье, 1 сентября, в Ярославле прошел кратковременный дождь. Лило минут 15, преимущественно в районе Московского проспекта. В результате автовокзал чуть не ушел под воду, а подъезды к Арене-200 превратились венецианские каналы.

Ярославль тонет.Видео: Жесть Ярославль/vk.com

- Когда в городе начнут восстанавливать ливневки , сделанные и отлично работающие ещё в советские времена, а теперь просто отсутствующие, как не понятный для современных строителей дорог элемент? – задается вопросом подписчица группы «Жесть Ярославль» Вконтакте.

И ведь глядя на видео с улицы Гагарина, где только недавно закончился ремонт по программе БКД, становится понятно, что ярославна права: ливневки здесь не выдерживают никакой критики

Только что отремонтированную улицу Гагарина затопило после короткого ливня.Видео: Жесть Ярославль/vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU