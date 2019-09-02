2019-09-02T11:45:19+03:00
Происшествия

Схватил за лицо: ярославца осудили за насилие над участковым

Мужчина побил полицейского, который пытался его усмирить
Роман РЫЖИКОВ
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51-летний мужчина побил полицейского51-летний мужчина побил полицейскогоФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В Ярославле осудили мужчину, который побил участкового. 51-летний житель Брагино схватил за лицо и как следует ударил правоохранителя, который приехал на вызов.

Все случилось в феврале этого года. Мужчина разбушевался, приняв на грудь лишнего, и стал угрожать своей сожительнице. Женщина испугалась и вызвала полицию.

- Противоправными действиями обвиняемого полицейскому причинена физическая боль и ссадины на лице.- комментируют в ярославской прокуратуре.

Мужчину приговорили к двум годам условно с испытательным сроком полтора года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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