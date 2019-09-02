2019-09-02T11:18:15+03:00
Общество

В Ярославле пропал пожилой мужчина в синей толстовке

Его ищут уже больше десяти дней
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: Лиза АлертФОТО: Лиза Алерт
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22 августа в Ярославле пропал 60-летний мужчина. С этого момента о местонахождении Алексея Петровича Журавлева нет никаких данных.

Пропавший среднего роста – 175 сантиметров. Телосложение худощавое, волосы седые, глаза серо-голубые.

Возможно, был одет в синюю толстовку, серые джинсы и черные ботинки.

Если вы знаете какую-нибудь информацию об Алексее Петровиче, позвоните по телефону горячей линии Лизы Алерт 8-800-700-54-52 (бесплатный звонок по стране) или 112.

Подробности поисков можно посмотреть в группе: https://vk.com/lizaalert76.

ИСТОЧНИК KP.RU

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