В Ярославской области охранник магазина нашел банковскую карту и расплатился ей в интернет-магазине
Со счета пострадавшей женщины пропало около 5,5 тысяч рублей
Полиция возбудила уголовное делоФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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26-летний житель Рыбинска работал в магазине охранником. Там он нашел банковскую карту, которую потеряла одна из покупательниц. Хитрый рыбинец запомнил ее реквизиты и расплатился, когда заказал товар в интернет-магазине.
В дежурную часть полиции обратились хозяйка счета. Она рассказала, что с пропавшей карты мошенники сняли почти 5,5 тысяч рублей.
– Следственным управлением МУ МВД России « Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело, – рассказали в ведомстве.
Следствие продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU