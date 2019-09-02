2019-09-02T10:41:04+03:00
Происшествия

В Ярославской области охранник магазина нашел банковскую карту и расплатился ей в интернет-магазине

Со счета пострадавшей женщины пропало около 5,5 тысяч рублей
Екатерина РЯБЦЕВА
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Полиция возбудила уголовное делоПолиция возбудила уголовное делоФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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26-летний житель Рыбинска работал в магазине охранником. Там он нашел банковскую карту, которую потеряла одна из покупательниц. Хитрый рыбинец запомнил ее реквизиты и расплатился, когда заказал товар в интернет-магазине.

В дежурную часть полиции обратились хозяйка счета. Она рассказала, что с пропавшей карты мошенники сняли почти 5,5 тысяч рублей.

– Следственным управлением МУ МВД России « Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело, – рассказали в ведомстве.

Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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