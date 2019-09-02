В Ярославской области охранник магазина нашел банковскую карту и расплатился ей в интернет-магазине

СЕГОДНЯ 10:13 2019-09-02T10:41:04+03:00

Со счета пострадавшей женщины пропало около 5,5 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

26-летний житель Рыбинска работал в магазине охранником. Там он нашел банковскую карту, которую потеряла одна из покупательниц. Хитрый рыбинец запомнил ее реквизиты и расплатился, когда заказал товар в интернет-магазине.

В дежурную часть полиции обратились хозяйка счета. Она рассказала, что с пропавшей карты мошенники сняли почти 5,5 тысяч рублей.

– Следственным управлением МУ МВД России « Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело, – рассказали в ведомстве.

Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU