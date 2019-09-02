В аварии под Ярославлем пострадал пешеход, водитель скутера и два водителя легковушек

СЕГОДНЯ 09:27 2019-09-02T10:43:35+03:00

Скутерист сбил мужчину, а следовавшее за ним авто выехало на встречку и столкнулось с другой машиной

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В воскресенье, 1 сентября, в 20.20 на дороге Норское-Михайловское, недалеко от деревни Платуново в Ярославской области произошла авария.

20-летний водитель, который был за рулем скутера, сбил переходившего дорогу 32-летнего мужчину. Скутер упал, а двигавшаяся сзади легковушка ВАЗ 2113, чтобы не врезаться в «железного коня», выехала на встречку и столкнулась с ВАЗ 2112, который от удара съехал в кювет.

Водителя скутера увезли врачи скорой помощи, а пешеход и два водителя автомобилей нуждаются в амбулаторном лечении.

ИСТОЧНИК KP.RU