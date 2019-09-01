В Ярославле курсанты ПВО приняли присягу

СЕГОДНЯ 20:13 2019-09-01T20:13:51+03:00

Конкурс в «ракетное» в этом году составил три человека на место

Изменить размер текста: A A

В Ярославле курсанты-первокурсники «ракетного» училища приняли присягу. Те, кто Военнослужащих высшего военного училища противовоздушной обороны на Советской площади чествовали замгубернатора Андрей Шабалин и, конечно, начальник училища Андрей Ильиных.

- Традиция принятия военной присяги русским воинством родилась во времена становления государства Российского, – сказал Андрей Шабалин. – Вы выбрали свой жизненный путь. Я уверен, что за годы обучения благодаря профессорско-преподавательскому составу, командирам, а также вашим трудолюбию и ответственности вы станете настоящими воинами, защищающими воздушные границы России.

В этом году на первый курс зачислили около 400 курсантов. Конкурс составил три человека на место

ИСТОЧНИК KP.RU