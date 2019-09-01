В Ярославле курсанты ПВО приняли присягу
В Ярославле курсанты-первокурсники «ракетного» училища приняли присягу. Те, кто Военнослужащих высшего военного училища противовоздушной обороны на Советской площади чествовали замгубернатора Андрей Шабалин и, конечно, начальник училища Андрей Ильиных.
- Традиция принятия военной присяги русским воинством родилась во времена становления государства Российского, – сказал Андрей Шабалин. – Вы выбрали свой жизненный путь. Я уверен, что за годы обучения благодаря профессорско-преподавательскому составу, командирам, а также вашим трудолюбию и ответственности вы станете настоящими воинами, защищающими воздушные границы России.
В этом году на первый курс зачислили около 400 курсантов. Конкурс составил три человека на место
ИСТОЧНИК KP.RU