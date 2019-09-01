2019-09-01T20:13:51+03:00
Общество

В Ярославле курсанты ПВО приняли присягу

Конкурс в «ракетное» в этом году составил три человека на место
Роман РЫЖИКОВ
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около 400 курсантов приступили к службеоколо 400 курсантов приступили к службеФото: Правительство Ярославской области
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В Ярославле курсанты-первокурсники «ракетного» училища приняли присягу. Те, кто Военнослужащих высшего военного училища противовоздушной обороны на Советской площади чествовали замгубернатора Андрей Шабалин и, конечно, начальник училища Андрей Ильиных.

- Традиция принятия военной присяги русским воинством родилась во времена становления государства Российского, – сказал Андрей Шабалин. – Вы выбрали свой жизненный путь. Я уверен, что за годы обучения благодаря профессорско-преподавательскому составу, командирам, а также вашим трудолюбию и ответственности вы станете настоящими воинами, защищающими воздушные границы России.

В этом году на первый курс зачислили около 400 курсантов. Конкурс составил три человека на место

ИСТОЧНИК KP.RU

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